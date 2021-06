Lavora nel settore agricolo questa estate: aperta la raccolta delle candidature in Trentino

Posted on

Tutti gli ultimi dati in Regione e i nuovi provvedimenti. Dal 22 giugno via libera ai ricevimenti per matrimoni e cerimonie. Dipendenti pubblici e Covid, dal 29 giugno il rientro a turni per garantire la sicurezza, ma non mancano le proteste La situazione aggiornata in Trentino Trento/Bolzano – Fino a venerdì in Trentino si registra […]