Veneto, si impennano positivi con più tamponi, Zaia: “Tenete duro, abbiamo piano imprese”: videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile 8 aprile

Si impenna il numero di nuovi casi di Coronavirus in Veneto. Virus ha colpito tutte le generazioni ma l’età media dei deceduti è di 82 anni in Veneto

NordEst – “Sono 162mila i tamponi fatti – ha detto il governatore veneto -, la macchina è entrata in funzione quindi arriveranno più risultati. E i casi di tamponi positivi sono destinati ad aumentare. 81 i nuovi nati.

Ai cittadini chiedo di resistere ancora e grazie anche alle forze dell’ordine che ringrazio e alle quali chiedo di essere elastici. Pronto il piano per le imprese, deciderà il Governo che cosa fare dopo Pasquetta. Bisogna fare molta attenzione alla riapertura per non avere un effetto ritorno. Tutti mi chiedono cosa accadrà dopo il 13, io dico che accadrà quel che il governo deciderà, perché tutte le competenze dipendono da governo”. Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia, parlando con i giornalisti.

“Abbiamo un piano pronto – ha aggiunto Zaia – per le imprese, con monitoraggio e affiancamento; deve essere affinato ma è pur vero che nella sua totalità è completato. Cercheremo di capire come si evolve la situazione. Vedo tante macchine per strada, è la dimostrazione di quel che è accaduto con il sistema del silenzio-assenso delle Prefetture. Comunque da lunedì ci sarà il Dpcm che dirà se riaprire o richiudere. Penso che si dovrà andare per gradi”.

La conferenza stampa in Veneto

