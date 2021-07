Primiero Dolomiti Marathon 2021, sarà sfida nella 26 km tra Chevrier, Cagnati e Simion

Sabato 3 luglio, torna la gara di trail running che dal 2016 anima la Valle di Primiero e che regala scorci dolomitici davvero affascinanti

Primiero (Trento) – Sono due i percorsi per i runners: il primo parte da Villa Welsberg in Val Canali, della lunghezza di 42 km e con un dislivello positivo di ben 1243 metri. Il secondo percorso, quello di 26 km, partirà invece da San Martino di Castrozza. In entrambi i casi l’arrivo è previsto a Fiera di Primiero, dove nel 2019 i primi a tagliare il traguardo furono per la 26K Luca Cagnati e Anna Caglio, mentre nella 42K la vittoria andò a Fabio Ruga e Barbara Bani.

La vera chicca di quest’anno è il ripristinato tracciato – addirittura migliorato grazie al grande lavoro dei Comuni interessati, quello tradizionale che si correva prima della terribile tempesta Vaia che ha reso inagibile nel 2019 alcuni dei punti più panoramici e suggestivi della competizione. Il passaggio nel Parco di Paneveggio rende la Primiero Dolomiti Marathon una gara davvero unica nel suo genere, mentre le Pale di San Martino, silenziose guardiane e “tifose” dei runners, costituiscono la spettacolare cornice di questo trail, e probabilmente per qualcuno correre immersi in una bellezza e in una natura ritrovata sarà anche un modo per sentire meno la fatica.

La sfida si preannuncia davvero avvincente grazie alla partecipazione di alcuni membri della nazionale italiana di corsa in montagna che sono in ritiro, come succede da quattro anni, proprio in Valle di Primiero. Per la prima volta al via della gara “dolomitica” nella versione da 26 km ci sarà Xavier Chevrier, campione europeo di corsa in montagna e campione del mondo a squadre, che proprio in queste ore è stato raggiunto dalla moglie e dal piccolo Loïc al ritiro fortemente voluto da coach Paolo Germanetto, il quale nella vallata trentina ha trovato l’ambiente ideale per affinare le capacità dei suoi pupilli e metterli alla prova soprattutto in vista del nuovo format “mondiale” scelto da questa stagione.

Il principale avversario del valdostano, ma anche l’”uomo da battere” per tutti, sarà proprio Luca Cagnati, che la Primiero Dolomiti Marathon 26K l’ha fatta propria non solo nel 2019, ma anche nel 2017 e nel 2018: il bellunese la considera una gara praticamente “di casa”. I due amici, compagni e anche avversari faranno tattica? A detta di Chevrier, non sarà così: “Sicuramente faremo una prima parte iniziale di gara assieme, ma poi chi ne avrà di più vincerà”.

Ma attenzione al primierotto, Giancarlo Simion, che partecipa ormai da cinque anni alla Primiero Dolomiti Marathon e il proprio sigillo vincente l’ha lasciato sia nella 26K, nel 2016, sia nella 42K nel 2017, finendo 2° e 3° nelle altre due edizioni. E a mettere pepe sulle ‘toto-scommesse’ arriva anche Daniele Felicetti, che giunge dalla Valle di Fiemme con propositi bellicosi e si cimenterà alla Primiero Dolomiti Marathon per la prima volta.

L’Us Primiero sta completando gli ultimi dettagli, con le attenzioni del caso in tema di assembramenti, l’aria fine delle Dolomiti e le bellezze che fanno da sfondo alla manifestazione faranno dimenticare i momenti bui della pandemia, sabato sarà una splendente giornata di sport e divertimento.

Il programma

Partenza 42 k ore 08.45. La partenza è prevista alle ore 8.45 di sabato 3 luglio, da Villa Welsperg – Val Canali con arrivo a Fiera di Primiero.

Partenza 26 k ore 10.30. La partenza avverrà alle ore 10:30 a San Martino di Castrozza, l’arrivo è situato a Fiera di Primiero