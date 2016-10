Fattorie didattiche aperte in Veneto: domenica 9 ottobre

Tornano le Fattorie didattiche aperte in Veneto

Nordest – Domenica 9 ottobre 2016 si svolge la quattordicesima edizione della manifestazione promossa dalla Regione del Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole (vedi Locandina). Un evento, dedicato a bambini, famiglie, insegnanti e gruppi di adulti, che coinvolgerà ben155 fattorie dislocate sull’intero territorio regionale, per permettere di scoprire e riscoprire gli animali e le coltivazioni, il paesaggio e le sue stagioni, i prodotti della terra, i giochi e i mestieri legati alla cultura rurale.

L’iniziativa si inserisce nel “Progetto Fattorie Didattiche”, che la Regione sostiene, nell’ambito delle politiche di valorizzazione del turismo rurale, con lo scopo di valorizzare l’identità territoriale, l’economia locale e le produzioni tipiche, creando una rete di relazioni fra agricoltori e giovani cittadini, attraverso la preziosa mediazione del mondo della scuola.

Il filo conduttore di questa Giornata è legato alle tematiche Agricoltura, Ambiente, Alimentazione, Attività motoria, in collegamento con l’iniziativa “Raccontiamo la Salute con 4 A”, rivolta a tutte le classi delle scuole primarie del Veneto: le Fattorie, presentando i propri percorsi e le proprie attività, si propongono così come luoghi di educazione in senso ampio,dall’educazione alimentare a quella ambientale, per promuovere stili di vita sani, consapevoli e sostenibili.

Le visite didattiche sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione presso la fattoria didattica prescelta (vedi la Guida alla Giornata). Ecco i volantini, con l’elenco delle 155 fattorie che aderiscono alla “Giornata aperta”, suddivise per Provincia.

• Provincia di Belluno

• Provincia di Padova

• Provincia di Rovigo

• Provincia di Treviso

• Provincia di Venezia

• Provincia di Verona

• Provincia di Vicenza

Per localizzare ciascuna fattoria sulla cartina geografica del Veneto, entrare nel loro sito internet e nel loro profilo Facebook per conoscere le attività e i percorsi didattici che offrono durante l’anno, vedere i programmi particolari organizzati per la Giornata, e avere quindi i riferimenti telefonici e di email per prenotare la visita direttamente presso la fattoria didattica, clicca su:

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte

https://www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto



Tutti i visitatori avranno la possibilità di scrivere osservazioni, commenti e sensazioni sulla loro esperienza in fattoria didattica compilando il questionario di gradimento.