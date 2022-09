Drastico calo delle temperature e panorami da cartolina. Ecco il sole dopo la nevicata di settembre a Rolle. Meteo e viabilità, la situazione

NordEst – Alluvione e vittime nelle Marche, grandinate straordinarie in molte zone del NordEst, ma anche prima vera nevicata della stagione sulle Dolomiti. I fiocchi sono caduti ad una quota di circa 1700/1800 metri, in alcuni casi anche più in basso.

In Provincia di Trento i mezzi della Provincia, sono stati impegnati nello sgombero della neve sulla SS 346 del passo San Pellegrino. Neve anche in valle di Fassa e sulla Marmolada, sul gruppo del Brenta, sul ghiacciaio Presena (nella foto), sulla Paganella, a Folgaria e nel Primiero. La neve è caduta anche in Alto Adige, dall’Alpe di Siusi a Obereggen, alla val Senales.

Al suolo – secondo le rilevazioni dell’Arpav Dolomiti – la neve non supera i 3 centimetri, e solo oltre i 2.500 metri supera i 10 centimetri, come a Cima Pradazzo, sopra Falcade (13) e Ra Valles, sopra Cortina (10). Sottili strati si sono infatti formati sui passi Falzarego, San Pellegrino, Fedaia e Pordoi.