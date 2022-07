Entra nel vivo il ritiro 2022 di Hellas Verona: ecco le amichevoli a Mezzano di Primiero

Non solo Verona. Trentino terra di ritiri durante l’estate

Mezzano (Trento) – Mister Gabriele Cioffi ha convocato 29 calciatori per il ritiro di Primiero. La squadra si allenerà fino a domenica 17 luglio al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, in Trentino. Di seguito i 29 convocati.

PORTIERI

Berardi, Boseggia, Chiesa, Montipò

DIFENSORI

Amione, Casale**, Ceccherini, Cetin, Coppola***, Dawidowicz, Faraoni, Günter, Magnani, Terracciano

CENTROCAMPISTI

Barak, Hongla, Ilic*, Sulemana, Lazovic*, Veloso, Praszelik, Rüegg, Tameze

ATTACCANTI

Bragantini, Caprari*, Djuric, Lasagna, Piccoli, Simeone

*Dal 5 luglio: Caprari, Ilic, Lazovic

**Dal 4 luglio: Casale

***Dal 10 luglio: Coppola

Le prossime amichevoli

Hellas Verona-US Primiero, Hellas Verona A-Hellas Verona B ed Hellas Verona-Virtus Verona, sono in programma rispettivamente sabato 9 luglio (ore 17), mercoledì 13 luglio (ore 17) e sabato 16 luglio (ore 17) al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano di Primiero.

L’invito della squadra, rivolto ai tifosi, è di recarsi all’impianto con congruo anticipo rispetto all’inizio di allenamenti e/o partite amichevoli, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di accesso. Infine, Verona – Hellas Verona FC sarà in campo anche sabato 23 luglio alle ore 15.30, alla ‘PreZero Arena’ di Sinsheim, i gialloblù disputeranno un’amichevole internazionale contro l’Hoffenheim, squadra che milita dalla stagione 2008/09 nella Bundesliga, la massima serie tedesca.

In breve

Le altre squadre di calcio in ritiro in Trentino. Il Napoli a Dimaro ormai come da tradizione. dall’8 al 19 luglio. Dal 10 al 24 luglio infatti tornerà a Moena per il decimo anno consecutivo, tolto il 2020 a causa della pandemia, anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, i viola, forti della qualificazione alle coppe europee, si alleneranno al campo Benatti dal 10 al 24 luglio. Chi sarà a Folgaria già dal 30 giugno è invece il Lecce, i salentini neopromossi in serie A si fermeranno fino al 15 luglio. Partito il Napoli, Dimaro vivrà un’altra coda di Serie A con l’arrivo della neopromossa Cremonese il 20 luglio. Peri grigiorossi si tratta della prima volta in val di Sole. Pinzolo dopo aver salutato la Roma che quest’anno con mister Mourinho se ne andrà in Portogallo, accoglierà invece il Bologna, i felsinei di mister Mihailovic rimarranno in val rendena dal 6 al 17 luglio.