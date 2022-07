Marmolada, riprese le ricerche: 13 i dispersi, due sono trentini. Area chiusa per sicurezza

Le operazioni di ricerca delle persone coinvolte nel crollo del ghiacciaio della Marmolada con i droni dei Vigili del fuoco permanenti e del Soccorso alpino proseguiranno per l’intera giornata

NordEst – Le operazioni via terra saranno effettuate solo per il recupero di eventuali ritrovamenti effettuati dai droni, per garantire l’incolumità degli operatori. Utilizzati 4 droni, nessuno metterà piede sul ghiacciaio. Si cercano anche Liliana Bertoldi e Davide Carnielli i due dispersi trentini sulla Marmolada

Riunione di coordinamento tra tutte le forze coinvolte nella gestione dell’emergenza. Si ricorda che l’intera montagna in territorio Trentino è chiusa, secondo quanto previsto dall’ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.