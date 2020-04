Emergenza Coronavirus, notizie false su “persone armate e mascherine”

La segnalazione era già scattata nei giorni scorsi, con la diffusione della notizia a livello nazionale. Ora la stessa ‘bufala’ viene adattata al territorio e distribuita sui canali social: da facebook a whatsapp

Primiero/Fassa (Trento) – La fake news, si è diffusa rapidamente in queste ore tra Fassa, Primiero e in altre valli trentine ma anche nel vicino Bellunese. Nei giorni scorsi era circolata su molti altri canali nazionali, tanto da essere ripresa su più siti nelle diverse versioni.

Ma l’aspetto peggiore di questa notizia falsa è che cita in modo specifico il territorio di Primiero, così come è avvenuto in Val di Fassa o in altre zone, creando inutile panico tra la gente in un momento di emergenza. Numerose segnalazioni sono giunte alla nostra redazione, da persone che hanno ricevuto questa notizia via whatsapp.

L’avviso dei Vigili del fuoco di Primiero

Con una nota ufficiale, l’ispettore dei Vigili del fuoco di Primiero, Alberto Tisot invita a prestare la massima attenzione alle notizie che stanno circolando, precisando che la distribuzione delle mascherine non avviene con contatti diretti e ad oggi non è ancora iniziata.

In caso di attività sospette, si raccomanda di segnalare il caso alle Forze dell’ordine della zona, senza aprire la porta ad alcun soggetto sconosciuto. Nei giorni scorsi la stessa segnalazione era arrivata anche dalla Croce rossa trentina che avvertiva di truffe ad anziani e famiglie relative a finte raccolte fondi ma anche per falsi test e tamponi a domicilio.