Coronavirus, giovedì tragico con tre decessi nel Bellunese: due veneti e un trentino

Lo ha comunicato giovedì in serata l’Ulss1 Dolomiti

Belluno – Ancora una giornata di lutto nel bellunese. Secondo quanto è stato comunicato, si tratta di “una persona deceduta in Terapia Intensiva Belluno, una paziente covid positiva di anni 77, ricoverata nell’Unità di Pneumologia a Belluno (area media intensità) residente in Ulss Dolomiti e infine un paziente covid positivo ricoverato a Belluno (area media intensità) di 75 anni”, residente nella vicina comunità di Primiero (Trento).

La Direzione Generale, porgendo le condoglianze alle famiglie, spiega che sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi – in relazione anche alle eventuali patologie precedenti – da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il bollettino aggiornato dal Veneto

Nel bellunese il bilancio dei casi positivi sale a 488. Anche se quelli attuali ammontano a 443, visto che 19 pazienti hanno purtroppo perso la vita (3 in più rispetto al bilancio del mattino) e altri 26 sono “negativizzati” (erano positive e risultano successivamente negative al tampone). I ricoveri, in totale sono 84. In area non critica, 43 all’ospedale di Belluno (-3), restano 8 all’ospedale di Feltre; 14 (+4) all’ospedale di comunità di Belluno e 12 ad Agordo. Gli ospedali di comunità del San Martino e di Agordo vengono classificati come “strutture territoriali Covid dedicate dove sono trasferiti pazienti da ospedali per acuti”