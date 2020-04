I primierotti in ‘quarantena’ svuotano magazzini e soffitte: ecco la coda ordinata al CRZ di Imèr

Nonostante gli oltre 700 accessi della scorsa settimana, sono ancora giorni di grande lavoro per gli addetti di Azienda Ambiente

Primiero (Trento) – Grande lavoro per gli addetti di Azienda ambiente dopo la riapertura del Crz di Imèr, nei giorni scorsi. Una settimana fa, erano stati oltre 700 gli accessi al centro di raccolta, in pochi giorni.

Nella sola giornata di martedì 28 aprile, la struttura ha registrato ben 156 ingressi, con code ordinate e nessun particolare problema, come documentano le immagini.

Se qualcuno si chiedeva fino a pochi giorni fa, come avevano trascorso la quarantena i primierotti, ora abbiamo avuto una risposta. Svuotando certamente magazzini, garage e riordinando soffitte, in vista della fine del lockdown e di una estate di ripresa.

Per la cronaca, ricordiamo che nei prossimi giorni, l’accesso al centro di Imèr non avrà limitazioni per comune/frazione di appartenenza. Visto l’afflusso riscontrato alla riapertura e considerato l’ordinato accesso, gli orari saranno seguenti orari:

giovedì 30 aprile ore 08:00 – 12:00 14:00 – 17:30

venerdì 1 maggio – CHIUSO –

sabato 2 maggio ore 08:00 – 12:00 14:00 – 17:30

Il centro di raccolta di Tonadico rimarrà invece chiuso.

I conferimenti

Saranno sottoposti a rigidi criteri di gestione da parte di azienda ambiente a tutela della salute di utenti e lavoratori ed in particolare:

È vietato l’accesso a chiunque presenti sintomi influenzali o sottoposto a quarantena;

Ciascun utente dovrà essere munito di mascherina protettiva e guanti. in mancanza di tali dispositivi nessun accesso sarà consentito;

È obbligatorio mantenere le distanze minime di almeno un metro tra le persone; per ottemperare a tale direttiva gli operatori supervisionano a distanza il corretto conferimento dei rifiuti dando all’utenza esclusivamente le informazioni necessarie;

Per snellire le operazioni di scarico i rifiuti dovranno essere preventivamente separati; in caso contrario l’operatore si vedrà costretto ad allontanare l’utenza;

Al centro di raccolta potranno accedere contemporaneamente un limitato numero di utenze; raggiunto tale limite i cancelli verranno chiusi e verrà ammesso un nuovo ingresso a seguito di una uscita;

In attesa di accedere al centro di raccolta l’utenza dovrà rimanere all’interno del proprio automezzo.