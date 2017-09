Elisoccorso mercoledì sera a Primiero per anziano investito in centro

Connect on Linked in

Intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza mercoledì sera a Primiero

Primiero (Trento) – Elisoccorso mobilitato mercoledì sera a Primiero per un anziano di 82 anni, rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’auto in transito sulla via centrale di Fiera di Primiero.

Per cause in corso di accertamento, non è chiaro infatti se all’origine dell’incidente vi sia una caduta autonoma sul marciapiede, mentre stava passeggiando su via Guadagnini, l’uomo di 82 anni è rimasto ferito seriamente.

Secondo quanto comunica la Centrale del 118, l’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 con l’ambulanza e successivamente elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Feltre, dove è stato ricoverato.

Sempre mercoledì pomeriggio a Primiero, intervento in codice giallo a Tonadico, per un ragazzino di 7 anni trasferito in ambulanza con una patologia traumatica non grave a Feltre.