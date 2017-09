A Imèr riflettori su acqua e ambiente, a Caoria torna la festa della “Brisa”

Connect on Linked in

A Imèr due giorni dedicati al bene acqua e nel Vanoi festa dedicata ai funghi, in un anno non molto propizio per la raccolta

Primiero Vanoi (Trento) – Venerdì sera alle 20.30, al teatro comunale di Imer, confronto pubblico sui ‘limiti e l’abuso delle nostre risorte idriche’. A relazionare sul “Ciclo dell’acqua, dalla scarsità all’abbondanza” sarà l’agronomo Marco Pianalto, esperto internazionale della gestione delle risorse idriche. Parlerà “sulle soluzioni pratiche a nostra disposizione per valorizzare il bene naturale più prezioso (e più maltrattato) nelle nostre case e nei nostri giardini”.

L’iniziativa continua sabato dalle 15 alle 18 in piazza Municipio, attività in campo ed esperimenti pratici per scoprire giocando il meraviglioso mondo dell’acqua (in caso di maltempo presso l’edificio campo sportivo). Alle 20.30, nella casa dell’acqua di Imer, proiezione di filmati con commento per condividere insieme l’esperienza dell’acqua, il suo degrado e riflettere su cosa si può fare con le nostre azioni per impedire questo. Il percorso formativo è adatto a tutte le età ed è comprensivo di attività pratiche, lezioni interattive, conferenze e audiovisivi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Le quattro stagioni”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Imer. Info: 3385237903 o 4stagioni.imer@gmail.com.