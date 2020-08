Elisoccorso a Primiero per un intervento in Val Canali e di seguito sulla Rosetta

Equipe medica in Val Canali sabato mattina. Nel tardo pomeriggio alle 18 recuperati 70enne con un bambino in difficoltà in zona Val dei Cantoni

Primiero (Trento) – Elicottero e uomini del soccorso alpino di nuovo in azione sabato in tarda mattinata per un intervento su una parete di roccia in Val Canali.

Un alpinista veneto è stato soccorso per un problema alla spalla sulla via Castiglioni alla cima d’Oltro (Val Canali, gruppo Pale di San Martino).

L’uomo, insieme a tre compagni, stava affrontando il sesto tiro della via quando per un problema alla spalla non è stato più in grado di proseguire autonomamente.

L’elicottero ha quindi recuperato a bordo un operatore della Stazione Primiero. Una volta in quota, i soccorritori sono stati verricellati nei pressi del ferito.

L’alpinista è stato recuperato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento. I suoi compagni sono rientrati in autonomia.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, elicottero nuovamente a Primiero per il recupero di un 70enne con un bambino in difficoltà, in zona val dei Cantoni.