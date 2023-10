Taccuino elettorale/ I prossimi incontri con Casa Autonomia per Valduga e “La me Val” per Degasperi

Posted on

L’Ecomuseo del Vanoi offre anche quest’anno, in sintonia con la rete “Mondi Locali” e in collaborazione con diversi soggetti del territorio, un ricco programma culturale connesso alla “Giornata del Paesaggio” Valle del Vanoi (Trento) – Si tratta un’occasione per unire e per dare forza e credibilità alle singole iniziative di messa in valore del patrimonio […]