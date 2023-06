Precipita con deltaplano: morta una donna di Brunico

L’incidente venerdì pomeriggio nel Bresciano

Bolzano – Incidente mortale sul lago di Garda, a Gardone Riviera in provincia di Brescia. Una donna di Brunico di 46 anni stava atterrando con il parapendio al campo di via Val di Sur, in località San Michele, quando è precipitata per una ventina di metri, dopo avere perso il controllo della vela.

La donna è stata portata in codice rosso in elicottero all’ospedale civile di Brescia. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. L’incidente si è verificato venerdì 23 giugno, verso mezzogiorno. Il decesso della turista altoatesina nella notte.

In breve

Malore in quota, muore 84enne. Un uomo di 84 anni, residente a Pelugo, in Trentino, ha perso la vita oggi per un arresto cardiaco lungo il sentiero 212 che conduce al rifugio Mandron, a quota 2.070 metri, in val Genova. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 9.

Controlli a Trento e Bolzano della Polizia. Nell’ambito dei controlli del territorio e di prevenzione dei reati, nell’ultima settimana la Polizia di Stato di Trento ha identificato 600 persone, controllato 320 auto e denunciato in stato di libertà 15 persone per reati contro il patrimonio, la persona o riconducibili allo spaccio di stupefacenti. Durante un servizio in borghese, gli agenti della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale e noto alle forze dell’ordine per spaccio, trovato in possesso di 50 grammi di hashish e circa 10 grammi di cocaina.

Scomparso 39enne in Val Venosta, in corso le ricerche. Sono in corso dalla sera di venerdì in Val Venosta le ricerche di Johann Telfser, di 39 anni. L’uomo si è allontanato in e-bike da Corces la sera del 22 giugno

Turista trentina muore all’Elba mentre fa il bagno in mare. Una turista di 54 anni di Trento è morta all’isola d’Elba in seguito a un malore mentre stava facendo il bagno in mare da un gommone. È successo vicino all’isolotto dello Scoglietto al largo di Portoferraio (Livorno).