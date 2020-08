Dietrofront Governo sui treni: resta distanziamento

Posted on

La 65^ edizione del Trento Film Festival 2017 si terrà dal 27 aprile al 7 maggio Trento – L’avvicinamento al Trento Film Festival, quest’anno alla 65esima edizione in programma dal 27 aprile al 7 maggio, è segnato da una serie di anteprime, di film che in questi giorni sono arrivati o stanno per arrivare nelle sale italiane. […]