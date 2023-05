Elezioni Provinciali 2023 in Trentino: il centrosinistra si presenta nel Vanoi, martedì 23 maggio alle 20.30

Incontro a Canal San Bovo, si parlerà anche del progetto ‘Diga sul Vanoi’ che tanto preoccupa la valle

Canal San Bovo (Trento) – Entra ormai nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali di ottobre in Trentino. Saranno presenti nel Vanoi, i principali rappresentanti della coalizione di Centrosinistra (a sostegno del candidato presidente Francesco Valduga, oggi Sindaco di Rovereto, che si schiera contro l’attuale presidente Leghista, Maurizio Fugatti ma non solo), per spiegare le ragioni della loro scelta di campo.

Durante la serata si parlerà anche del progetto ‘Diga sul Vanoi’, tornato recentemente di grande attualità in valle – nonostante l’assenza di informazione da parte dei Comuni coinvolti (Vanoi, Cinte e Lamon). Ma si parlerà anche della situazione locale, caratterizzata dai giovani che lasciano la valle per andare ad abitare nei Comuni vicini o più lontani, tra mille interrogativi e progetti molto discussi in valle.

Perchè chi resta e resiste, deve ancora combattere troppo spesso, per una strada da asfaltare, per le buche in una piccola frazione, per una illuminazione che si spegne senza comunicazione o condivisione social, ma anche per l’abbellimento del paese e per molti altri aspetti ‘scontati’ che chi governa, troppo spesso non vede più, in una comunità come quella del Vanoi.

Al centro dell’attenzione infine, viabilità, impianti e grandi carnivori, ma anche prospettive future del territorio e del Trentino intero. Perchè: “Piccolo è bello” certamente, ma non sempre può bastare, per resistere ad una montagna che chiede – oggi più che mai – visione, competenze, professionalità, sogni e progetti da realizzare, anche e soprattutto nel Cuore verde del Vanoi.