Violenza domestica sulla moglie: arrestato 46enne

A fine marzo l’aveva aggredita davanti ad altre persone

Trento – Un 46enne di origine romena residente in val di Sole si trova agli arresti domiciliari in seguito ad una misura cautelare emessa dal tribunale di Trento su richiesta della procura per una serie di violenze domestiche commesse nei confronti della moglie, da cui si sta separando.

Dpo aver notato la moglie in un albergo della val di Sole, l’aveva insultata e minacciata. Poi, dopo essere stato allontanato dalla struttura, era passato alle vie di fatto, tornando all’hotel con un’ascia e con quella sfondando le vetrate della porta. Per questo motivo un 46enne residente in val di Sole è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Rabbi e Malè. Dopo le minacce alla moglie, l’uomo si era dato alla fuga, venendo bloccato poco dopo a Malè dai carabinieri, che lo trovavano in possesso anche di una bomboletta di spray urticante.