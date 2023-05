Tragedia in Trentino: al Ponte di Mostizzolo, perdono la vita mamma e bambino

Posted on

I sindacalisti trentini del settore scuola chiedono che la riforma del settore – in discussione nell'aula del Consiglio provinciale – venga modificata su almeno due punti ritenuti strategici: la discrezionalità di scelta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici e l'assunzione dei docenti in riferimento ad ambiti territoriali e non più al singolo istituto