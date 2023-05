Rieletto il sindaco di Campo Tures sfiduciato dalla Svp, ancora fumata nera a Lona Lases

Lona Lases resta invece ancora senza sindaco

Bolzano – In Alto Adige, l’ex sindaco di Campo Tures Josef Noeckler, sfiduciato dalla Svp per la chiusura della piscina pubblica Cascade, è stato rieletto dagli abitanti del Comune della Valle Aurina con il 65,4% dei consensi. Dopo la rottura con il partito di raccolta dei sudtirolesi, Noeckler si è ricandidato alle elezioni anticipate con una sua lista civica, sconfiggendo il candidato della Stella Alpina Siegfried Stocker, che si è fermato al 34,6%.

Lona Lases, in Trentino, rimane invece senza sindaco. Il Comune, da tempo al centro di un’inchiesta sul ‘ndrangheta, sta attraversando un lungo periodo di commissariamento e di elezioni andate a vuoto. Anche le elezioni amministrative svoltesi domenica non hanno avuto esito positivo, in quanto non è stato raggiunto il quorum del 50% necessario per l’elezione del candidato presentato da un’unica lista, un poliziotto in pensione. A votare è andato solo il 31,9% degli aventi diritti. Quorum raggiunto invece a Bresimo, che è tornato alle urne dopo la morte del sindaco Giuliano Pozzatti, dove è stato eletto il candidato unico Ivo Dalla Torre della lista “Uniti per fare”.

In breve

A Trento nuovo corteo pro orsi. Un corteo ha attraversato le vie di Trento chiedendo libertà per l’orsa Gaia-Jj4 e l’orso M49 e “l’attuazione di misure volte a una convivenza pacifica”. La manifestazione, organizzata dagli attivisti della campagna StopCasteller, secondo gli organizzatori ha visto 500 partecipanti. Il corteo è partito da piazza Dante e si è concluso al Parco delle Albere. “Contro gli slogan di morte e per ristabilire un minimo di verità su quello che sta accadendo in Trentino siamo in piazza e lo saremo anche il prossimo 25 maggio, giorno della sentenza del TAR sugli orsi rinchiusi al Casteller”, si legge in una nota.