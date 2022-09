Elezioni politiche, le richieste di Confcommercio

A Roma anche il presidente Bort per gli incontri con i leader dei partiti: «C’è bisogno di sostenere le imprese del terziario per sostenere il Paese»

NordEst – In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, il Consiglio Generale di Confcommercio, riunito in seduta permanente e formato da circa 70 presidenti in rappresentanza delle 700 mila imprese associate, dei territori e delle federazioni del sistema confederale, ha incontrato giovedì 8 e venerdì 9 settembre i leader dei principali partiti con l’obiettivo di proseguire e rafforzare il dialogo con le forze politiche e ascoltare le proposte, i programmi, le idee dei partiti che si candidano a guidare il Paese.

«È stato un momento importante – spiega il presidente Bort – perché Confcommercio è riuscita a mettere insieme tutti i leader dei principali partiti per farli discutere di temi economici e legati alle imprese. Mi risulta che finora sia l’unico esempio di incontri così strutturati e organici, in una campagna elettorale che spesso si confronta su temi importanti ma non connessi direttamente al mondo del lavoro e delle imprese. Confcommercio ha dimostrato di avere l’autorevolezza per indirizzare il dibattito politico del Paese su temi che riguardano il nostro futuro, la sostenibilità stessa della nostra economia».

«Quello delle organizzazioni di rappresentanza – chiosa Bort – è un lavoro essenziale perché consente di mantenere l’attenzione dell’agenda politica, ad ogni livello di governance, sui temi delle imprese: i rincari delle materie prime, il fisco, la burocrazia, il lavoro. Sono argomenti sui quali è vitale discutere ed elaborare proposte di crescita concrete in un momento particolarmente complesso per il nostro Paese».

