Trento – In Trentino il mercato del lavoro nel 2016 mostra un’evoluzione positiva per ogni trimestre, rispetto a quello precedente, con una crescita dell’occupazione e una diminuzione del tasso di disoccupazione; questa la principale evidenza del rapporto Istat relativo al 3° trimestre 2016 (da luglio a settembre). La rilevazione, in provincia di Trento, è coordinata come noto dall’Ispat (Istituto di statistica della provincia di Trento).

“Il mercato del lavoro nel corso di quest’anno migliora progressivamente – sottolinea il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi – . Dobbiamo in ogni caso investire sempre di più sulla promozione di nuovo lavoro e nuove assunzioni”.

Scendendo ai dettagli, il tasso di occupazione e il tasso di disoccupazione del 3° trimestre 2016 risultano essere i migliori, escludendo il 3° trimestre 2015, dall’inizio del 2014. Se si confrontano con il 2° trimestre 2016 il tasso di occupazione aumenta di due decimi (dal 66,5% al 66,7%) e il tasso di disoccupazione diminuisce di 5 decimi (dal 6,4% al 5,9%).

Solo il confronto con lo stesso periodo del 2015, particolarmente anomalo, fa sì che i dati del 3° trimestre 2016 manifestino qualche problema di interpretazione. Da un lato, infatti, i dati congiunturali sono in crescita o stazionari, dall’altra quelli tendenziali dati mostrano un peggioramento. Un andamento, questo, contrapposto a quello dell’Italia che rileva dati tendenziali positivi e congiunturali negativi.

Riassumendo: in Trentino il mercato del lavoro nel 2016 mostra un’evoluzione positiva, con ogni trimestre in miglioramento rispetto al precedente. La variazione tendenziale, invece, è condizionata come dicevamo dai dati del 3° trimestre 2015, che sono risultati particolarmente positivi nel trend degli ultimi anni. Peraltro l’ottima fotografia del 3° trimestre 2015 non ha trovato conferma negli altri trimestri.

In ogni caso, i dati del mercato del lavoro stanno ritornando a mostrare una situazione e un andamento tradizionali e conosciuti prima del lungo periodo di crisi. In questo trimestre si osserva chiaramente la dicotomia per genere con i dati per gli uomini positivi e quelli delle donne negativi, tali da condizionarne i risultati complessivi.

Nel 3° trimestre 2016 i tassi descrittivi del mercato del lavoro in Trentino sono, su base annua: in arretramento quello di attività (70,9%; nel 3° trimestre 2015 era 71,6%) e quello di occupazione (66,7%; nel 3° trimestre 2015 68,1%); in crescita quello di disoccupazione (5,9%; nel 3° trimestre 2015 4,8%) e quello di inattività (29,1%; nel 3° trimestre 2015 28,4%).

