Due giovani morti in due diversi incidenti mortali in poche ore a NordEst: a Bolzano e Vicenza

Due tragedie della strada nelle stesse ore

NordEst – Incidente mortale a Nova Ponente. Verso le 5 del mattino un uomo ha allertato i soccorsi dopo aver notato il corpo di un giovane sulla strada, in località Platzviertel. Sul luogo carabinieri, vigili del fuoco e il medico d’urgenza, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Si tratta di un diciassettenne del posto, Jonas Zelger, appassionato di moto e di corsa in montagna. Dalle ricostruzioni pare che il giovane, in sella alla sua moto, si sia schiantato da solo contro un palo della luce. L’incidente non ha avuto testimoni.

Tragedia anche nel Vicentino

Un 25enne è morto in un incidente avvenuto ad Arzignano (Vicenza). Il giovane in sella alla sua moto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato nella notte contro un’auto. In condizioni disperate il motociclista è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 ma è morto dopo essere giunto all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

