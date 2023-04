UniTrento Laurea in Gestione Aziendale, confermati i corsi a Primiero: iscrizioni fino al 28 aprile 2023

Ultima settimana per superare il test ed iscriversi al corso che partirà anche a Primiero. Una importante novità per la valle che vede già i primi iscritti

Primiero (Trento) – Sai che è possibile frequentare il corso di Laurea in Gestione Aziendale dell’Università di Trento a Primiero, in orario pomeridiano e serale? Non perdere questa occasione. Per accedere al corso è necessario:

Superare il Test TOLC E CISIA

Effettuare l’iscrizione entro le ore 12.00 del 28.04.2023

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Università degli Studi di Trento a questa mail: martina.delleva@unitn.it

Lezioni in ‘streaming’. In collegamento con il Dipartimento di Economia e Management UniTrento, si terranno lezioni con un tutor dedicato. Un’opportunità unica per chi lavora e vuole aggiornare le proprie competenze. L’attivazione di una sede distaccata a Primiero del corso di laurea in Gestione Aziendale (percorso part-time) nasce da una collaborazione tra il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento e la Comunità di valle.

Il corso di laurea. Può vantare una consolidata storia ultra decennale e che rimane unico nel suo genere il Italia, si rivolge a coloro che intendono far coesistere attività di lavoro e di studio permettendo di seguire tutte le attività didattiche a esso connesse senza spostarsi dal proprio territorio, rendendo effettiva la conciliazione tra tempo di lavoro e di studio.

Il percorso di studi. Il corso, articolato su quattro anni, permette di ottenere una laurea triennale (180 CFU) e ha l’obiettivo di fornire ai laureati:

• valide e aggiornate conoscenze e competenze manageriali nell’ambito di un percorso formativo e di apprendimento costantemente monitorato e accompagnato da tutoraggio in sede;

• strumenti di analisi e di gestione dei problemi organizzativi, finanziari e amministrativi delle aziende sia private che pubbliche, utili per un ingresso immediato nel mercato del lavoro.

Altre informazioni:

Responsabile

Prof. Pier Luigi Novi Inverardi

pierluigi.noviinverardi@unitn.it

Referente tutor

Dott. Emanuele Corn

emanuele.corn@unitn.it

Orientamento e tutor

Dott.ssa Martina Dell’Eva

martina.delleva@unitn.it