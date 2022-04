Donna uccisa a coltellate in comunità nel Vicentino

Posted on

Coletto, “Orgogliosi alla faccia dei falsificatori che descrivono il Veneto come razzista” Venezia – E’ stato finanziato anche per quest’anno, con 350 mila euro, il Programma di Assistenza per Ragioni Umanitarie presso le Aziende della Sanità veneta a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che necessitano di cure non effettuabili nei loro Paesi […]