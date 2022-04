“Ucraina, supporto e informazioni”: scarica le guide in Ucraino e Russo per chi scappa dalla guerra

UASI, è l’ultima iniziativa di BLEST (Bocconi Lab for European Studies), centro di ricerca che promuove un dibattito informato sugli studi europei

di Ilaria Mezzacasa

(Studentessa Università Boconi Milano)

NordEst – Allo scoppio di questa crisi ci siamo chiesti come potevamo rispondere utilizzando lo strumento legale. Così nasce UASI, ovvero l’ultima iniziativa di BLEST (Bocconi Lab for European Studies), centro di ricerca che promuove un dibattito informato sugli studi europei.

Ma cosa significa UASI?

UASI é l’acronimo che sta per “Ucraina, supporto e informazioni.” É un progetto finalizzato al sostegno delle persone in fuga dall’Ucraina e in arrivo in Italia, durante questo periodo difficile. Il team si compone di professori, dottorandi e studenti dell’Università Bocconi.

Nelle prossime settimane pubblicheremo delle linee guida (in italiano, ucraino e russo) con informazioni pratiche, chiare e semplificate su diversi argomenti: procedure di arrivo in Italia, ricerca alloggi e pasti caldi, salute e minori, documenti importanti da portare qui, soldi e finanza, lavoro, scuola, protezione contro violenze. Il focus territorale si riferisce alla zona milanese, tuttavia molte informazioni risultano applicabili in tutta Italia.

Le prime guide

Verranno continuamente aggiornate. Potete trovarle qui:

UASI: Ucraina – Supporto e Informazione

IT

Appena arrivato in Italia, cosa devo fare?

Info qui: https://blest.unibocconi.eu/ focus-europe-and-ukraine/ focus-ukraine-uasi/uasi- ucraina-supporto-e- informazione/arrivo-ukr

UKR

Що необхідно зробити по прибутті до Італії?

Детальна інформація: https://blest.unibocconi.eu/ focus-europe-and-ukraine/ focus-ukraine-uasi/uasi- ucraina-supporto-e- informazione/arrivo-ukr

RU

Что необходимо сделать по прибытии в Италию?

Детальная информация: https://blest.unibocconi.eu/ focus-europe-and-ukraine/ focus-ukraine-uasi/uasi- ucraina-supporto-e- informazione/arrivo-ukr

IT

Quali documenti utili posso portare con me dall’Ucraina?

Guida Informativa – Documenti

https://blest.unibocconi.eu/ sites/default/files/media/ attach/Guida%20Informativa%20- %20Documenti%20-%20IT.pdf? VersionId= b3pZCHZUwBOWOMe51du1RFdkR.. gOl2P

UKR

Які документи треба привезти із собою в Італію?

Інформаційний посібник – ДОКУМЕНТИ

https://blest.unibocconi.eu/ sites/default/files/media/ attach/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0% BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1% 96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20% D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1% D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20-%20% D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C% D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%20%20- %20UKR.pdf?VersionId=RLQCoLB_ p1HV2.Y2hovRO3g_kEIbtc6d

RU

Какие документы нужно привезти с собой в Италию?

Процедуры прибытия – ДОКУМЕНТЫ

https://blest.unibocconi.eu/ sites/default/files/media/ attach/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1% 86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1% 8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1% D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-% 20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0% 9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20- %20RU.pdf?VersionId=2jvZ33P_ Aqkriis2bfoj9tjM1EGtmk3x

IT: Minori di 18 anni in arrivo dall’Ucraina. Cosa fare in queste situazioni?

UKR: Неповнолітні, що прибули з України – як діяти?

RU: Несовершеннолетние, прибывшие из Украины. Как поступать в этой ситуации?

Per ulteriori richieste o informazioni non esitate a contattarci via mail: uasi.blest@unibocconi.it

Ci trovate anche sui social:

https://twitter.com/uasi_blest – https://www.facebook.com/UASI. Blest

https://www.linkedin.com/ company/uasi-ucraina-supporto- e-informazione/

https://www.instagram.com/ uasi_blest/?igshid= YmMyMTA2M2Y=