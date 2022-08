Covid: un morto e 117 nuove infezioni in Alto Adige

Incidenza settimanale diminuita a 281

Bolzano – Ancora una vittima del Covid-19 in Alto Adige. Lo segnala la Protezione civile. Con questo nuovo decesso, il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 1.521.

Inoltre, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 117 nuovi casi positivi: 8 sono stati rilevati sulla base di 133 tamponi pcr e 109 sulla base di 842 test antigenici. Sempre in calo l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 281 (80 in meno rispetto ad ieri).

Secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 nei normali reparti ospedalieri ed uno in terapia intensiva. Altri 10 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato all’8 agosto). Gli attualmente positivi, in isolamento domiciliare, sono 2.509 (58 in meno), mentre i guariti sono 174 per un totale di 247.722.