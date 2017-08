GAL Trentino orientale, primi bandi e apertura sportelli periferici. Presentato a Primiero il Collegamento San Martino Rolle

Connect on Linked in

Lo scorso 20 luglio sono stati pubblicati sul sito i primi bandi del GAL Trentino Orientale. A Primiero presentato il preliminare San Martino Rolle, grande assente la Provincia

NordEst – Gli avvisi, approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12 luglio 2017, sono relativi alle seguenti azioni:

1.1 “Interventi a sostegno della formazione professionale ed alle azioni di sviluppo locale”;

4.1 “Interventi per la multifunzionalità delle aziende agricole e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali”;

6.4 “Sostegno alla promozione ed ai servizi turistici locali”;

7.5 “Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche”;

7.6 “Tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale del territorio”.Le domande vanno presentate entro mercoledì 18 ottobre 2017 .

CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Apertura Sportelli periferici

Apertura degli sportelli decentrati del GAL Trentino Orientale

Il GAL Trentino Orientale promuove, per tutto il periodo di apertura dei bandi, degli sportelli informativi decentrati presso le sedi delle Comunità di Valle, con l’’obiettivo di fornire indicazioni puntuali a tutti coloro i quali fossero interessati a presentare domande di contributo o semplicemente a chiedere informazioni sulle attività promosse dal GAL.

I diversi sportelli sarannoNuova seduta lo scorso giovedì 3 agosto del Consiglio della Comunità di Primiero e in serata presentazione ufficiale del progetto preliminare di collegamento San Martino Rolle aperti, con cadenza bisettimanale, dalle 9 alle 13, in queste sedi: – Comunità Alta Valsugana e Bersntol a Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi n. 4- Comunità di Primiero a Primiero San Martino di Castrozza, frazione Tonadico in Via Roma n. 19;- Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri a Lavarone in frazione Gionghi n. 107.

CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DATE DI APERTURA

In breve

Consiglio Comunità, via libera all’assestamento. Ampia partecipazione per il preliminare San Martino Rolle

Nuova seduta lo scorso giovedì 3 agosto del Consiglio della Comunità di Primiero e in serata, Oratorio di Pieve gremito per la presentazione ufficiale del progetto preliminare di collegamento San Martino Rolle.

Il progetto preliminare San Martino Rolle è stato illustrato a Primiero alla presenza degli amministratori locali, del patron dell’azienda La Sportiva Lorenzo Delladio (assenti i rappresentanti provinciali) e ipotizza un collegamento con cabinovia già ben noto, che parte da Bellaria fino a Nasse, da Nasse a Malga Fosse e successivamente Fosse con destinazione finale Passo Rolle (via ‘Col del Vent’, ipotesi che solleva molteplici dubbi tra i tecnici locali).

Il progetto preliminare – con servizi accessori – varia dai 24/26 milioni di euro con costi di gestione annui tra 1 milione e 1,1 milioni nel caso di pista di rientro da malga Fosse (neve permettendo).

Non è stato ancora diffuso online integralmente il progetto che merita una attenta riflessione. Appena sarà reso noto, ve ne daremo notizia con il relativo link, per poterlo consultare nel dettaglio.