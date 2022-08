Ferragosto a Primiero con “l’Elemosiniere” del Papa Krajewski. Presidente Fugatti In Val Venegia, Noana e a Rolle con le Guide

Ferragosto da tutto esaurito negli alberghi e nelle strutture ricettive del Primiero Vanoi. Paesi colorati da eventi e iniziative organizzati da molti volontari, ai quali va un plauso per il grande lavoro di concreta promozione turistica del territorio. Urge però una pianificazione degli eventi per evitare troppe sovrapposizioni

Primiero (Trento) – Sono stati moltissimi in questi giorni, gli eventi organizzati grazie ai volontari, ai comitati e alle pro loco di ogni paese del Primiero Vanoi, colorando i vivaci centri delle vallate, dopo un lungo periodo di sospensioni.

Dopo la visita del cardinale Pietro Parolin, breve pausa in valle anche per il cardinale Konrad Krajewski, noto “Elemosiniere” di Papa Francesco che torna spesso ai piedi delle Pale.

Per il cardinale, solenne santa messa in Arcipretale a Primiero con don Giuseppe Da Pra e i parrocci della valle, in una chiesa gremita di fedeli come da tempo non si vedeva, dopo l’emergenza covid.

Meglio noto anche come “Don Corrado” (cardinale dal 2018), è passato alle cronache nel quartire Esquilino di Roma quando staccò i sigilli ai contatori di alcune strutture occupate, per riportare la luce staccata a migranti e persone in difficoltà. Di recente, Konrad Krajewski è stato inviato di Francesco nelle città dell’Ucraina per celebrare il rito che anticipa la Pasqua. Le stazioni della Via Crucis sono state sostituite da meditazioni e preghiere davanti alle vittime civili che sono state rinvenute dopo il ritiro dell’armata russa. Nel 2017 rinunciò al suo appartamento personale per ospitare profughi e migranti.

Fu lo stesso Papa Francesco, appena asceso al Soglio di Pietro, ad incaricare proprio Krajewski di occuparsi, da Elemosiniere pontificio, dei bisognosi che vivono giorno e notte lungo le strade intorno al Vaticano, ordinandogli di fare in modo che la cassa della Elemosineria sia sempre vuota perchè tutte le offerte che vi arrivano dal mondo intero devono essere subito utilizzate per aiutare i poveri.

Nel giro di pochi mesi, sulla spinta del giovane monsignore polacco, sotto le colonne di Piazza S. Pietro è stato realizzato un ambulatorio medico, una barberia con servizio docce e cambio di biancheria e vestiti, servizi per la cura della persona attivati gratuitamente da medici, infermieri, barbieri, sarti che a turno si prendono cura dei poveri del Papa.

Vacanza breve anche per Fugatti a Primiero

Relax in zona in questi giorni, anche per il governatore trentino Maurizio Fugatti, che è stato in Val Noana, in Val Venegia ma non solo, nel giorno di Ferragosto a Rolle, postando le relative foto sui suoi profili social (In basso).

Tradizionale polenta in quota con le “Aquile” (Guide alpine), in compagnia del primo cittadino di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli e tanti giovani, presenti per mettersi alla prova sulle vie più impegnative, al cospetto del mitico Cimon della Pala.