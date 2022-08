Primiero, a Malga Agnerola cane da conduzione attaccato dai lupi

Un cane da conduzione è stato ferito da un branco di lupi a malga Agnerola, nel comune di Imèr, nel Primiero. Lo rende noto la Provincia

Primiero (Trento) – L’animale – una femmina di pastore del Lagorai – è stato oggetto di un attacco attorno alle 4 del mattino del 15 agosto nei pressi della struttura. Operato dal veterinario, servirà qualche giorno per conoscere gli esiti.

Nei pascoli a quasi 1.600 metri di quota si trovano in alpeggio pecore e capre custodite in un recinto elettrificato: quello di lunedì mattina, è stato il secondo tentativo di attacco verso il bestiame da parte dei lupi, mentre in una terza occasione i predatori hanno ucciso un ovino.

Il gestore della malga è stato svegliato dall’abbaiare dei cani: i tre cani da pastore Maremmano-abruzzese che accompagnano il bestiame nel recinto sono riusciti a difendere pecore e capre, mentre uno degli altri cani da conduzione presenti è stato attaccato e ferito.

Nei giorni scorsi, a malga Venegiota, sempre a Primiero, due mucche sono cadute in un dirupo. Una di queste è purtroppo deceduta. Secondo le prime verifiche, potrebbero essere state spaventate proprio da alcuni lupi presenti in zona. Ma le verifiche sono ancora in corso. Non si esclude quindi nessuna altra ipotesi.