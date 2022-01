Covid in Trentino: 3 decessi, 2.600 casi e 264 classi in quarantena. In Alto Adige 1 decesso e 2.990 positivi

La situazione in Regione al 20 gennaio. Vaccinazioni in Trentino: ecco i centri aperti nel prossimo fine settimana

Trento/Bolzano – Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi purtroppo registra tre decessi dovuti al Covid-19 in Trentino. Si tratta di due donne, una di oltre 90 anni e l’altra over 70 e di un uomo di oltre 80 anni. Due dei deceduti erano vaccinati, tutti e tre erano affetti da altre patologie. I decessi sono avvenuti in due diversi ospedali e in una struttura intermedia.

Il numero dei contagi è sostanzialmente stabile, ci sono infatti 2.659 casi positivi odierni: 121 casi emergono dai molecolari (su 1.405 test effettuati) e 2.538 dagli antigienici (su 13.657 test effettuati). I molecolari poi confermano 238 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni il bollettino attesta 165 ricoverati, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. I casi attivi su nostro territorio sono ad oggi 27.832, mentre sono 2.449 i guariti in più, per un totale di 74.265 da inizio pandemia.

I nuovi positivi sono così ripartiti per fasce di età per i bambini e i ragazzi:

94 tra 0-2 anni

115 tra 3-5 anni

219 tra 6-10 anni

126 tra 11-13 anni

194 tra 14-18 anni

Ieri le classi in quarantena erano 264

Per quanto riguarda gli adulti i nuovi contagi si attestano con questi dati:

749 tra 19-39 anni

819 tra 40-59 anni

203 tra 60-69 anni

78 tra 70-79 anni

62 per 80 e più anni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 1.090.463 le somministrazioni totali effettuate in Trentino, tra le quali 404.330 seconde dosi e 243.001 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Il Covid-19 fa un’altra vittima in Alto Adige: è una donna tra i 50 ed i 59 anni, riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, con la quale il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria aumentano a 1.336.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati accertati 2.990 nuovi casi positivi: di questi 321 sono stati rilevati sulla base di 2.224 tamponi pcr (708 dei quali nuovi test) 2.669 sulla base di 17.230 test antigenici.

Diminuiscono i pazienti Covid-19 ricoverati, ma aumentano ancora le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 33.233 (1.393 in più rispetto ad ieri). I pazienti assistiti nelle terapie intensive sono 16 (uno in meno), nei normali reparti ospedalieri 104 (6 in meno). Altri 63 pazienti (ma il dato è fermo al 17 gennaio) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre 69 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone dichiarare guarite sono 2.091, per un totale di 111.401.