Ulss Dolomiti potenzia il Covid point di Feltre: già attive le prenotazioni

Posted on

Caduti 60 cm di neve, al via la stagione sciistica Trento – Sabato 9 novembre apriranno tutte le piste sul ghiacciaio Presena al passo del Tonale, dando ufficialmente il via, con 20 giorni d’anticipo, alla stagione sciistica 2019-2020 in alta Val di Sole. Nelle ultime ore infatti sono caduti 60 centimetri di neve, che hanno […]