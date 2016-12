Primiero Vanoi (Trento) - “Un grazie di cuore – ha detto durante l’omelia il parroco don Nicola Belli - a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Vestire la divisa significa mettersi a disposizione degli altri e appartenere ad una grande comunità che si aiuta nel momento del bisogno”.

Come di consueto, non è mancata la posa della corona per ricordare i caduti. Di seguito il saluto delle Autorità locali e la relazione dell’Ispettore distrettuale Paolo Cosner con la consegna delle benemerenze presso il Teatro parrocchiale di Canal San Bovo.

Il monte ore totale messe a disposizione dai Vigili del fuoco volontari del distretto di Primiero, ammonta a 12500 ore, pari a 696 interventi. Oltre agli interventi veri e propri, viene considerata l’attività di formazione con i raduni, le riunioni, la manutenzione delle attrezzature e l’attività amministrativa. Rispetto al 2015 il trend è in aumento di circa il 25% sia per numero di interventi che per ore uomo, ma chiaramente questo è dato è falsato dalle oltre mille ore impiegate ad Amatrice per il montaggio del tetto della scuola. Il numero degli interventi in emergenza compresi i soccorsi tecnici urgenti, sono stati pari a 244 per un totale di 2418 ore uomo, perfettamente in linea con il 2015.

Gli incendi di canna fumaria rimangono stabili a 18 casi, come anche il numero di interventi per incidenti stradali che ammontano a 26, oltre a 5 interventi per recupero mezzo o perdita di carico, per un totale di 31 interventi, in aumento rispetto al dato del 2015; in aumento anche le chiamate per pulizia sede stradale ( 18 interventi nel 2016 a fronte di 14 nel precedente anno). Anche gli interventi per supporto all’elisoccorso sono in linea con quelli del 2015 ( 76 interventi) mentre sono 13 nel corrente anno i soccorsi urgenti a persona a supporto del 118.

Il settore che riguarda la bonifica per insetti pericolosi (vespe, api, calabroni) registra 20 chiamate nel 2016. Sono state invece 3 le uscite per allagamenti, 5 interventi per fughe di gas, 4 volte per soccorso animali. Sono stati fatti 8 interventi per taglio piante, oltre ad altri interventi minori come a 3 incendi di sterpaglie. “Ci è stato confermato da pochi giorni – ha concluso l’ispettore Cosner – che il Primiero sarà l’organizzatore del Campeggio Allievi vigili del fuoco per il prossimo anno 2017″.

>Guarda le immagini dell’intervento nel furioso incedio di Imèr del 7 luglio

Vigili del fuoco ad Amatrice

La relazione integrale dell’attività 2016