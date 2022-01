Da Venezia alla Marmolada, da zero al punto più alto delle Dolomiti: guarda il video dell’impresa

Da Venezia alla Marmolada in 11 ore

NordEst – “Un giorno di febbraio chiamai Pié e dissi: ‘Mi è venuta un idea malsana’. E l’avventura ebbe inizio”. Protagonisti dell’avventura, i due atleti veneti Alessandro Zimello e Pietro Pozzan, partiti da Venezia all’1 e 30 di notte in bici per arrivare sulla cima della Marmolada con un incredibile tempo di sole 11 ore, 8 minuti e 46 secondi

Una sfida personale fatta da due ragazzi con un sogno e tanta voglia di faticare per raggiungerlo. 177 km in bici con 2711 metri di dislivello e poi altri 1300 metri di scalata per raggiungere la vetta più alta delle Dolomiti.

Il video racconta le emozioni, gli sforzi e la fatica che hanno dominato questa avventura. Venezia – Marmolada 18/07/2021.

Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a renderlo possibile. Atleti: Alessandro Zimello (@ale_zimello) & Pietro Pozzan (@pietro.pozzan) Video: Emanuele Zampieri (@ezampa_) & Simone Savio (@simonsaidshoot) Sound effects: Scarciotta Giovanni e Davide Nikolla Ammiraglia: Tommaso Zocche (Zotch) Capi cordata: Francesco Bolcato e Matteo Simioni