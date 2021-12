Covid in Trentino: 2 decessi e 301 nuovi casi, 110 le persone ricoverate

Posted on

Auto non si era fermato all’alt in A22,arrestato italiano 43enne Bolzano – La Guardia di finanza ha bloccato alla barriera dell’autostrada del Brennero a Vipiteno un cittadino italiano di 43 anni, che stava portando in Italia 26 chili di cocaina. La Citroen Ds5, con targa tedesca, condotta dall’uomo, accompagnato da familiari, non si era fermata all’alt […]