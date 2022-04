Stagione estiva in Trentino: aperta la raccolta delle candidature per lavorare nel settore

Informazioni dettagliate su: www.agenzialavoro.tn.it

Trento – L’Agenzia del Lavoro scende in campo lanciando la campagna per supportare l’incontro di lavoratori interessati a lavorare nel settore con gli operatori turistici che richiedono personale. L’obiettivo è quello di sostenere e qualificare il turismo trentino, mettendo “la persona giusta al posto giusto”, al fine di regalare al turista che sceglie il nostro territorio come meta per le proprie vacanze un’esperienza indimenticabile, in un ambiente professionale ed accogliente.

Grazie all’iniziativa – frutto di un Protocollo di intesa siglato nel 2020, rinnovato poi nei suoi contenuti nel 2021 e nato dalla collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cgil, Cisl e Uil – le aziende del settore turistico potranno richiedere personale qualificato con il supporto degli operatori dedicati di Agenzia del Lavoro e le associazioni di categoria e, i lavoratori, candidarsi per i profili più in linea con le proprie attitudini ed esperienze pregresse.

I profili ricercati per la stagione turistica 2022 spaziano dalla cucina al ricevimento, sala bar, piani e wellness.

Come candidarsi

Il lavoratore interessato può compilare il form di candidatura disponibile sul sito di Agenzia del Lavoro, oppure può contattare il Centro per l’impiego del proprio territorio per un supporto nella procedura.

La candidatura verrà segnalata alle Associazioni di categoria, all’Ente Bilaterale del turismo e agli operatori turistici e consentirà di entrare in contatto con diversi datori di lavoro.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i nominativi dei lavoratori disponibili a lavorare nel settore attraverso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento e/o le Associazioni di categoria.

Grazie alla condivisione delle informazioni sul fabbisogno di personale tra le associazioni di categorie e Agenzia del Lavoro, sarà possibile per quest’ultima attivare ulteriori servizi di scouting, sino a veicolare la campagna di comunicazione per l’individuazione delle figure professionali più ricercate.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME

