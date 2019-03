Auguri a Tutte le Donne, ma l’8 marzo sia tutti i giorni: dall’inizio dell’anno già 10 donne uccise

E’ una ‘Festa’ della Donna segnata ancora dalla violenza: due casi solo nelle ultime ore. Donne in Campo-Cia, rilancia, in occasione dell’8 marzo, la campagna “Piantiamola!” per dire basta alle discriminazioni di genere

NordEst – Una strage che non ha fine: nel 2018 sono state uccise oltre 100 donne, quasi sempre da compagni, ex mariti o fidanzati.

Sono 7 milioni le donne picchiate, maltrattate o violentate. Troppo spesso si legge ancora “omicidio passionale”, quando l’amore o la passione non c’entrano proprio. Per aumentare la consapevolezza dei professionisti dell’informazione è stato messo a punto un decalogo di stereotipi e luoghi comuni da non usare mai.

Un gruppo di 25 esperte di associazioni, coordinate da D.i.Re (Donne in rete contro la violenza), si sono unite per approfondire lo stato dell’applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Le esperte lamentano una legislazione inefficace riguardo al problema della violenza di genere e quella assistita dai bambini, risorse inadeguate e finora nessun bando nazionale previsto dal governo sul finanziamento dei centri antiviolenza.

La strada è ancora lunga

Se si leggono i dati sull’accesso femminile al mondo del lavoro, le differenze nella retribuzione con i colleghi maschi e la possibilità di carriera.

Disparità evidenti non mancano in politica. L’European Parlamentary Reserach Service (EPRS), istituto per le ricerche dell’Europarlamento, segnala infatti che le donne nel Parlamento europeo sono il 36,1% (dati Febbraio 2019). In Europa solo il 30% dei membri dei parlamenti nazionali è costituito da donne e solo tre Paesi membri su 28 (Svezia, Finlandia, Spagna) hanno Camere più bilanciate con oltre il 40% di donne. Solo nel 2036, andando avanti di questo passo, si potrà raggiungere una vera parità di opportunità nei Parlamenti nazionali europei, sottolinea l’EIGE (istituto europeo per l’uguaglianza di genere, dati 2016).

Nelle aziende italiane solo il 15% delle donne arriva ai livelli dirigenziali, secondo una recente analisi di DAS compagnia di Generali Italia su dati Istat. L’Italia ha anche la maglia nera nell’Ue per il fardello del lavoro domestico che pesa sulle donne: dedicano alla casa due volte e mezzo il tempo che vi dedicano gli uomini. Nel biennio 2002-2003 questo valore era più del triplo. Nonostante questo miglioramento, nel 2013-2014 l’Italia presentava il divario di genere più elevato fra tutti i Paesi europei con dati disponibili.

Il lavoro delle donne in Italia

E’ pagato in media meno di quello dei colleghi (il 60% delle donne non è retribuito adeguatamente), dequalificato, sottoposto a part time involontari e contratti precari, denuncia tra gli altri la Cgil. Una condizione occupazionale che il sindacato definisce “drammatica”, considerando che secondo recenti dati Eurostat il nostro Paese in questo è agli ultimi posti insieme alla Grecia.