Val di Fiemme, boscaiolo muore nei boschi di Bellamonte: la vittima è Aldo Fanton

La vittima è Aldo Fanton, di Cavalese, titolare di un’impresa di lavori forestali con grande esperienza nel settore. L’incidente nei boschi della Val di Fiemme, in località Zaluna, a valle dell’abitato di Bellamonte (Predazzo), a una quota di circa 1.300 metri

NordEst – L’uomo era impegnato in lavori di esbosco quando, da una prima ricostruzione, è stato travolto da un tronco. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.15 da uno dei dipendenti della ditta impegnata nei lavori.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero, trasferita in piazzola a Predazzo e affidata al carro funebre. Sul posto anche gli operatori della Stazione di Moena del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

