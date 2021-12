Covid in Trentino: giornata drammatica con 6 decessi e 121 in ospedale. Ancora 4 morti e 345 positivi in Alto Adige

In calo i ricoveri in area medica a Bolzano. Molecolari anche nelle farmacie in Trentino

Trento/Bolzano – Bilancio pesantissimo sul fronte dei decessi da covid-19: sono 6 (2 donne e 4 uomini), tutti – tranne uno – venuti a mancare in ospedale, la vittima più giovane aveva 68 anni, quella più anziana 79.

Un paio di questi erano vaccinati da meno di 5 mesi ma presentavano altre patologie; stesso discorso per altri due, vaccinati da oltre 5 mesi, con patologie; di altri due si apprende che non erano vaccinati o il ciclo non era completo ed uno dei due non presentava altre patologie. Numeri alti anche sul fronte dei nuovi contagi: 368 quelli contati nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali vede oggi un totale di 121 pazienti covid, dei quali 22 si trovano ancora in rianimazione: ieri i ricoveri sono stati 15; le dimissioni 9.

Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 1.346 tamponi molecolari che hanno riscontrato 123 nuovi casi positivi e confermato 259 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati o particolarmente numerosi: 11.070, dei quali 245 sono risultati positivi. La fascia più ‘esposta’ è risultata quella fra i 19 ed i 39 anni, con 137 nuovi casi.

Le classi in quarantena erano 49. Altri 293 guariti portano il totale a 52.477.

Infine i dati sulle vaccinazioni: questa mattina è stata raggiunta quota 973.262, comprese 388.364 seconde dosi e 155.110 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige si aggrava con altri 4 decessi segnalati dall’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti provocati dall’infezione, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è ora di 1.293.

Sono stati accertati anche 345 nuovi casi positivi: di questi 141 sono stati rilevati sulla base di 1.820 tamponi pcr (di cui 486 nuovi test) e 204 sulla base di 14.407 test antigenici. Diminuisce il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 82, quattro in meno rispetto ad ieri. Sono sempre 21 i pazienti assistiti in terapia intensiva e 62 (1 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.929 (232 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 317 per un totale di 92.641.

Molecolari nelle farmacie in Trentino

Il test molecolare per la conferma della positività rilevata dall’antigenico verrà effettuato anche nelle farmacie del Trentino. È la principale novità – informa una nota – contenuta nell’aggiornamento del protocollo approvato dalla Giunta provinciale di Trento, con delibera proposta dall’assessore alla salute, Stefania Segnana, per rafforzare l’offerta territoriale di diagnostica a carico del servizio sanitario provinciale.