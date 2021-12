Posted on

L’etiope Getu Feleke ha corso la sua splendida maratona di Amsterdam in 2.05.44. Un tempo da record in una corsa fantastica che si è svolta domenica 17 ottobre. Dietro l’etiope, Wilson Chebet finito secondo in 2.06.12. Nella categoria femminile Alice Timbilil ha trionfato con 2.25.03. Ma ad Amsterdam c’erano anche 40 atleti primierotti nel fine […]