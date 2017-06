2 Giugno Festa della Repubblica, tutti i nuovi Cavalieri trentini

Print This Post

Festa della Repubblica a Trento: eventi e muovi insigniti

Trento – Solenne celebrazione’ a Trento per il 71° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Venerdì 2 giugno sono in programma tre appuntamenti in piazza Duomo, palazzo del Governo e auditorium Santa Chiara.

La Legge 27 dicembre 2006, 296 prevede inoltre la concessione di medaglia d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ed ai familiari dei deceduti. Il conferimento avviene per consuetudine in occasione della Festa della Repubblica.

ELENCO INSIGNITI EX IMI

Alla memoria del signor Pietro Lombardi, nato il 26 maggio 1920 internato in un campo di prigionia in Germania come prigioniero militare dal settembre 1943 al marzo 1945. Ritira la Medaglia il nipote Danilo Lombardi, di Storo.

Alla memoria del signor Michelangelo Perghem Gelmi, nato l’11 dicembre 1911 internato in Germania dal settembre 1943 al maggio 1945, ritira la Medaglia il figlio Mario, di Trento.

Alla memoria del signor Mario Righetto, nato il 15 maggio 1911, internato in Alsazia come prigioniero militare dal settembre 1943 all’aprile 1945, ritira la Medaglia la figlia Clara, di Trento.

Alla memoria del signor Primo Montibeller, nato il 31 dicembre 1906 internato in Germania, come prigioniero militare dal settembre 1943 al maggio 1945, ritira la Medaglia la figlia Fernanda, di Levico Terme.

CERIMONIA DEL 2 GIUGNO ELENCO INSIGNITI

CAVALIERI

1. ABOLIS FLAVIO residente a BORGO VALSUGANA

2. ASCIONE Dr. SALVATORE “ “ TRENTO

3. AURIEMMA Dr. MAURIZIO “ “

4. BETTEGA LORENZO “ “ TRENTO

5. BINI IVANO “ “ ZAMBANA

6. BOLOGNI GIANFRANCO “ “ STORO

7. BOSCARATO Lgt. FEDILIANO “ “ TRENTO

8. BRAVIN GIOVANNI “ “ CANAL SAN BOVO

9. BUCCHINI Brig C. PAOLO “ “ TRENTO

10. GHISI GIANFRANCO “ “ RIVA D/GARDA

11. LATERZA Brig.C. FRANCESCO PAOLO “ “ TRENTO

12. LAZZERI M.llo C. Dr. FLORIO “ “ TRENTO

13. LUNELLI MAURO “ “ TRENTO

14. PELLEGRINI LUIGI “ “ TIONE DI TRENTO

15. PILZER BRUNO “ “ CEMBRA LISIGNAGO

16. QUARTA Lgt. LUIGI VITO “ “ PERGINE VALS.

17. ZENDRI VALENTINO “ “ ALA

18. ZIVIANI PATRIZIA “ “ ROVERETO

UFFICIALI

19. FAURI PIERLUIGI “ “ LIVO

20. SCARTEZZINI FRANCO “ “ TRENTO

COMMENDATORE

21. FAORO GIACOMO “ “ PRIMIERO S.M.C.