Il bollettino dell’Azienda sanitaria del Trentino di oggi conferma l’assenza di decessi. In ospedale sono 24 i pazienti ricoverati, 2 dei quali in rianimazione: ieri ci sono stati 4 nuovi ricoveri ma le persone dimesse sono state 6. Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 6.922 test antigenici, 47 dei quali sono risultati positivi. I molecolari invece sono stati 560 dai quali sono emersi 20 nuovi contagi accanto alla conferma di altre 38 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

In fascia 60-69 i nuovi contagi sono 8, invece sono 4 fra i 70 e 79 anni e 2 ultra ottantenni. Le vaccinazioni, come accennato, sono arrivate stamane a quota 800.696, comprese 367.711 seconde dosi e 17.855 terze dosi. Ci sono infine 51 nuovi guariti per un totale da inizio pandemia di 47.710, si legge nel comunicato.