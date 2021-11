In Alto Adige sono 273 i nuovi casi positivi. La vicina Austria manda in ‘lockdown’ i non vaccinati

Posted on

“I consumatori e i turisti prestino attenzione a come consumano in questo periodo prodotti ittici crudi , per evitare possibili fastidi”. L’invito è dell’assessore alla tutela dei consumatori del Veneto Franco Manzato, che si fa interprete delle indicazioni fornite in proposito dalle ULSS n. 1 Belluno e n. 10 Veneto Orientale (in pratica: mare e […]