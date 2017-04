Pasqua e ponti di primavera: Mart, Casa Depero e Galleria Civica sempre aperti

Connect on Linked in

Primavera d’arte al Mart, tra mostre e nuove proposte didattiche. Tre sedi museali, due percorsi dedicati alle Collezioni, cinque mostre. In più: un inedito Depero nella Casa a lui intitolata, mostre che chiudono e che aprono alla Galleria Civica di Trento, colonie diurne per i bambini nei giorni delle vacanze scolastiche, nuovi allestimenti, nuove audioguide e videoguide. Questa l’offerta del Mart per la primavera 2017. Aperture regolari in occasione delle festività pasquali e civili

Trento – Nei giorni delle festività di primavera le tre sedi del Mart, a Rovereto e Trento, saranno sempre aperte con orario regolare. Aperture regolari anche nelle giornate di lunedì, durante le quali i musei sono normalmente chiusi.

Calendario delle prossime festività

domenica 16 aprile – Pasqua

lunedì 17 aprile – Lunedì dell’Angelo

martedì 25 aprile – Festa della Liberazione dal nazifascismo

lunedì 1 maggio – Festa dei lavoratori

venerdì 2 giugno – Festa della Repubblica Italiana

Orari

Mart

Martedì – Domenica 10-18

Venerdì 10-21

Lunedì chiuso. Aperture straordinarie 2017: 1 maggio, 25 dicembre

Casa d’Arte Futurista Depero

Martedì – Domenica 10-18

Lunedì chiuso. Aperture straordinarie 2017: 1 maggio, 25 dicembre

Galleria Civica Trento

Martedì – Domenica 10- 13 / 14-18

Lunedì chiuso. Aperture straordinarie 2017: 1 maggio, 25 dicembre

Mostre in corso

Permanente

I visitatori del Mart potranno visitare i due percorsi delle Collezioni permanenti, riallestiti nelle scorse settimane con nuovi capolavori recentemente entrati nelle disposizioni del Mart, realizzati da alcuni tra i maggiori artisti dell’arte moderna e contemporanea, come Giacomo Balla, Joseph Kossuth, Sol LeWitt. Rientrano, inoltre, alcune opere che negli ultimi anni non erano state esposte, come prettymucheverywordwritten, spoken, heard, overheard from 1989…,l’installazione site specific di Douglas Gordon, allestita per la prima volta nel 2006 nel matroneo del museo.

La visita alla permanente può essere approfondita grazie al rinnovato servizio di audioguida, realizzato in collaborazione con Fabrica Ludens.

Temporanee

Sono ben tre le mostre temporanee attualmente aperte al Mart. A Words and Stars, il grande progetto pluriennale dell’artista Grazia Toderi e dello scrittore Premio Nobel Orhan Pamuk, si aggiungono i Focus di presentazione di due importanti collezioni italiane, tra le maggiori in assoluto, entrate di recente al Mart: la Collezione Allaria, che presenta al pubblico oltre 60 opere di Mario Sironi, molte delle quali misconosciute, e la Collezione Panza di Biumo che colloca al Mart un nucleo di opere mai esposte prima.

Casa d’Arte Futurista Depero

Ultime settimane per vedere la mostra Performance. Corpo privato e corpo sociale. Inoltre, è ancora possibile vedere, per la prima volta a Casa Depero, la celebre scenografia ideata da Depero per Le chant du Rossignol, il balletto ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, musicata da Igor Strawinskij. Nel 1916 Sergej Pavlovič Djagilev, impresario dei Balletti Russi, commissionò a Depero le scene e i costumi del balletto che purtroppo non andò mai in scena. Nel 2000 il Teatro Massimo di Palermo ricostruì scenografia e costumi partendo da materiali originali deperiani. Questa riedizione della scenografia, che illustra egregiamente il segno sperimentatore futurista, è ora esposta, solo per pochi mesi, a Rovereto.

Da pochi giorni, infine, la Casa Depero propone al pubblico due innovative videoguide interattive dedicate al pubblico adulto e ai bambini.

Galleria Civica di Trento

Per chi visita la sede Mart di Trento durante le festività di aprile e maggio, è ancora in corso la mostra Almanacco 70, il progetto di ricerca che indaga le connessioni tra architettura e arte astratta a Trento negli anni ’70. Il ponte del 2 giugno invece coinciderà con l’apertura della mostra Legno | Lën | Holz, la prima mostra italiana sulle sculture lignee degli artisti più rilevanti attualmente attivi nell’area dolomitica, con una particolare attenzione alla scuola gardenese, che per quantità e qualità non ha pari in Europa.

Holiday on Mart Spring | Colonia diurna per bambini dai 5 ai 12 anni

Giovedì 13 e venerdì 14 ritorna la colonia diurna del Mart. Un modo diverso per trascorrere le vacanze scolastiche, a cura dell’Area educazione del Mart. Holiday on Mart è organizzata sulla base delle esigenze delle famiglie: gli orari sono flessibili, il pranzo e le merende sono compresi, è possibile iscriversi a singole giornate e richiedere sconti per bambini della stessa famiglia.