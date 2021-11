“Ala capitale della cultura 2024”: presentato il progetto di candidatura

Posted on

Zaia rilancia emergenza sicurezza in Veneto: “Viminale sordo. Prima o poi la gente farà da sè” Verona – “Una prostituta brutalmente assassinata e un intero quartiere che chiede aiuto contro un’ondata di furti, questa volta a Verona, sono l’ennesima testimonianza di quanto vado dicendo, inascoltato da Roma, ormai da tempo: in Veneto è in atto […]