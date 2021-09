Covid, 49 nuovi casi in Trentino, nessuna vittima. Un decesso in Alto Adige e 73 nuovi casi

Trento/Bolzano – In Trentino nessun decesso per Covid-19 e 49 nuovi contagi, mentre diminuiscono lievemente i ricoverati (ieri nessun nuovo ingresso e 2 dimissioni hanno portato il totale a 15, di cui uno in rianimazione). I nuovi guariti sono 22.

I tamponi analizzati sono stati 4.478, cifra che comprende 562 tamponi molecolari che hanno individuato 9 nuovi casi positivi, confermando 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.916, 40 dei quali sono risultati positivi. I contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 13: ci sono 3 bambini sotto i 2 anni 5 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Si fermano a 3 oggi i casi positivi rilevati fra gli anziani (nella fascia 70-79 anni).