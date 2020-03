Coronavirus, terza vittima in Veneto, due ‘sospetti’ nel Bellunese. Riunione straordinaria dei Vescovi

Dopo le prime due vittime a Vo’ e Treviso, è spirato per un’emorragia celebrale l’uomo di Oriago di Mira ricoverato in rianimazione a Padova dopo essere rimasto contagiato. Numero chiuso e distanza di un metro tra le persone in negozi, bar, ristoranti, musei e chiese. Locali pubblici, niente servizio al tavolo. Primi due contagi a Belluno

NordEst – Ulss 1 Dolomiti ricorda che i casi sono positivi confermati SOLO DOPO la validazione dell’Istituto Superiore di Sanità (al momento non arrivata per i casi dell’Ulss Dolomiti).

✅E’ compito del Dipartimento di Prevenzione ricostruire i “contatti stretti” (secondo definizione Ministeriale) e valutare le misure di prevenzione secondo procedure ben definite

✅L’isolamento domiciliare fiduciario è disposto e monitorato dal Dipartimento di Prevenzione

I sindaci direttamente interessati per casi nel loro territorio vengono informati direttamente e tempestivamente da parte del Dipartimento come da procedura. L’Ulss Dolomiti ha attivato un numero dedicato per informazioni sul #Coronavirus: 0437/514343 attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Ultimi aggiornamenti dal Bellunese

fonte Ulss1 Dolomiti

Nel corso della giornata di lunedì 2 marzo 2020, i Vescovi della Provincia ecclesiastica veneta si incontreranno, in seduta straordinaria, nella sede della Conferenza Episcopale Triveneto a Zelarino (Venezia). L’incontro è stato convocato per condividere una linea comune delle Chiese del Veneto alla luce del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri uscito questa sera sull’emergenza coronavirus.