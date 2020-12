Trento, Agricoltori e Artigiani donano al Vescovo Tisi la “statuina dell’infermiera anti Covid”

Il nuovo personaggio del Presepe 2020 creato per simboleggiare l’impegno di tutto il mondo della sanità e della cura, è stata donata al vescovo di Trento Mons. Lauro Tisi dal presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi e dal direttore Enzo Bottos, presente anche il presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Marco Segatta

Trento – Si tratta di un’iniziativa avviata a livello nazionale da Coldiretti insieme a Confartigianato. Il nuovo personaggio del Presepe 2020 è appunto l’infermiera impegnata a salvare la vita delle persone colpite dal Covid-19 ed è raffigurata in una statuina realizzata da un laboratorio di arte presepiale di Napoli associato a Confartigianato.

Coldiretti e Confartigianato, a livello nazionale, hanno voluto così avviare un’iniziativa pluriennale per valorizzare la tradizione del Presepe mettendo in evidenza i mestieri che aggiornano e attualizzano i personaggi del Presepe.

L’iniziativa infatti non è a sé stante, ma rientra in un progetto che prevede ogni anno, in tutte le province italiane, la consegna ai vescovi delle Diocesi di una statuina, “ la statuina dell’anno”, che mette in evidenza i mestieri che aggiornano e attualizzano i personaggi del presepe.

“Artigianato e agricoltura significa imprese che fanno comunità. Ed è stato dimostrato anche in questa terribile circostanza della pandemia, garantendo prodotti e servizi indispensabili alle persone”, afferma il presdiente di Coldiretti Gianluca Barbacovi, che aggiunge: “La statuina è un doveroso tributo agli operatori sanitari che sono in prima linea contro il Covid-19 per salvare vite, ma è anche simbolo di solidarietà, impegno e coraggio delle migliaia di imprenditori che da mesi ogni giorno, silenziosi, tengono duro con grande difficoltà per costruire la rinascita del tessuto produttivo del nostro Paese”. La consegna si è tenuta nella sede del palazzo Vescovile, in piazza Fiera.​

In breve

Comuni, finanziate opere urgenti per 1,6 milioni di euro

In Trentino le farmacie diventano “amiche delle famiglie”

Approvate le direttive dei Centri diurni per il 2021

Approvate le Direttive alle Rsa per il 2021

Gestione rifiuti urbani, gli indirizzi della Giunta ad Appa

Mense e assegni di studio, dalla Provincia assegno di 9,2 milioni di euro

MuoverSi: il risparmio del valore economico dei buoni non utilizzati vale per il 2021

Trasporto pubblico nelle città e nei borghi, dalla Provincia 21 milioni di euro

Fondazione Franco Demarchi: integrato l’accordo triennale

Stabilizzazione dei precari della scuola trentina: approvati due bandi di concorso per il personale ATA