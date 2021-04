Covid, 2 decessi e 146 casi positivi in Alto Adige. Stop da Roma sui tamponi a scuola

“L’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici”, è quanto si legge in una nota del ministero dell’Istruzione inviata al Sovrintendente scolastico in lingua italiana di Bolzano e all’intendente per le scuole in lingua tedesca, in contrasto con l’ordinanza provinciale, creando caos sulle riaperture

Bolzano – Calano leggermente, in Alto Adige, i ricoveri di pazienti Covid-19, ma il bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria provinciale registra ancora due decessi che portano il totale delle vittime a 1.148. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 146.

Di questi, 56 sono stati rilevati sulla base di 1.344 tamponi pcr, di cui 273 nuovi test, mentre altre 90 infezioni sono state confermate sulla base di 14.771 test antigenici. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è stato accertato che 70.728 persone abbiano contratto l’infezione. Di queste, 68.071 (98 in più rispetto ad ieri) sono state dichiarate guarite.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 22 (1 in meno) nelle terapie intensive, 80 (5 in meno) nei normali reparti ospedalieri, 60 (1 in meno) nelle strutture private convenzionate e 69 (1 in meno) in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quaranten a o in isolamento domiciliare sono 3.142.