Ritrovato senza vita anziano scomparso da San Lorenzo Dorsino. Austriaca muore sul Vajolet

Connect on Linked in

Le ricerche sono cominciate verso le 20.30 di lunedì sera in seguito alla denuncia di scomparsa da parte dei familiari dell’uomo, classe 1929 di San Lorenzo Dorsino

Dorsino (Trento) – Ad intervenire gli uomini dell’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino per perlustrare i sentieri intorno all’abitato, in coordinamento con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Le ricerche si sono protratte fino alle 21.30 quando il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato lungo il sentiero delle Gere che da località Nembia porta a località Moline. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria di San Lorenzo Dorsino.

Cade e muore sul Vajolet

Non c’è stato nulla da fare per la ragazza austriaca precipitata questa mattina per circa 50 metri mentre stava scalando la torre Stabeler sulle Torri del Vajolet nel Gruppo del Catinaccio.

A dare l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 il compagno di cordata intorno alle 10.45. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero Aiut Alpin Dolomites, il quale ha portato in quota l’equipe medica e il personale del Soccorso Alpino.

La ragazza si trovava all’inizio della via di arrampicata e risulterebbe precipitata per diversi metri.

E’ stata trovata alla base della parete e i tentativi di rianimazione sono stati vani. Fatale l’impatto con le rocce. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Tires.